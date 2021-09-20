Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,70 0,0356  EUR: 31,46 0,0926 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В Украину снова идут заморозки: синоптики прогнозируют похолодание
В Украину снова идут заморозки: синоптики прогнозируют похолодание
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8685

В "Слуге народа" опровергли отставку Венедиктовой и малюська

В "Слуге народа" опровергли отставку Венедиктовой и малюська

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Информация об отставке министра юстиции Дениса Малюськи и Генерального прокурора Ирины Венедиктовой не соответствует действительности. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Очень много говорят, что министр юстиции будет уходить в отставку и Генеральный прокурор. Это не соответствует действительности. Никто из этих чиновников не будет покидать свои посты. У Венедиктовой огромная поддержка внутри фракции. Тоже самое и по министру юстиции, были некоторые претензии, они будут обсуждены в середине фракции. Вопрос взяли на паузу. И сейчас не будет идти речь об отставке господина Малюськи. Он остается на своем посту и будет работать”, — рассказал Качура.

Что было раньше

Сообщалось, что министр юстиции Денис Малюська доработает на посту до конца сентября. Свое место по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского в сентябре также покинет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Дополнение

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что в правительстве планируют 3-4 кадровых замены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Слуге народа рассказали детали отставок в сентябре: Шмыгалем довольны, уйдут некоторые министры, Разумков останется

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.