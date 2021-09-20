В "Слуге народа" опровергли отставку Венедиктовой и малюська

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Информация об отставке министра юстиции Дениса Малюськи и Генерального прокурора Ирины Венедиктовой не соответствует действительности. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Очень много говорят, что министр юстиции будет уходить в отставку и Генеральный прокурор. Это не соответствует действительности. Никто из этих чиновников не будет покидать свои посты. У Венедиктовой огромная поддержка внутри фракции. Тоже самое и по министру юстиции, были некоторые претензии, они будут обсуждены в середине фракции. Вопрос взяли на паузу. И сейчас не будет идти речь об отставке господина Малюськи. Он остается на своем посту и будет работать”, — рассказал Качура.

Что было раньше

Сообщалось, что министр юстиции Денис Малюська доработает на посту до конца сентября. Свое место по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского в сентябре также покинет генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Дополнение

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил, что в правительстве планируют 3-4 кадровых замены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Слуге народа рассказали детали отставок в сентябре: Шмыгалем довольны, уйдут некоторые министры, Разумков останется