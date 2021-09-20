Рада заслушает Шмыгаля касательно готовности Украины к отопительному сезону

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Верховная Рада во время часа вопросов к правительству в пятницу заслушает премьер-министра Дениса Шмыгаля касательно готовности Украины к отопительному сезону. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

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“Мы с вами подходим уже к отопительному периоду, тарифы, готовность, и на прошлой неделе во время часа вопросов к правительству мы слушали, и перед этим слушали, позицию премьер-министра. Все договорились о том, что на этой неделе во время часов вопросов к правительству мы заслушаем именно Дениса Анатольевича Шмыгаля касательно готовности, по тем вопросам которые действительно волнуют сегодня украинцев”, — сказал Разумков.

Детали

Спикер парламента добавил в этом контексте, что есть вопросы, которые находятся непосредственно в зоне ответственности Кабинета министров.

Добавим

Ранее в правительстве заявляли, что готовность Украины к отопительному сезону составляет более 80%.

Дополнение

Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” установила на сентябрь цену на газ для потребителей, которые получают голубое топливо от поставщика “последней надежды” (ППН) — 12 грн за куб. м (с НДС).



Газопоставляющая компания “Нафтогаз Украины” была определена Кабмином поставщиком “последней надежды” в июле 2020 года — сроком на три года.

Поставщик “последней надежды” (ППН) — страховка от внезапной потери текущего поставщика (например, потому что поставщик обанкротился или ликвидирован, или его лицензия аннулирована). ППН поддержит бесперебойное газоснабжение. Услуги ППН нужно обязательно платить. Поставщик “последней надежды” имеет право поставлять газ клиенту до 60 дней — не дольше, чем до конца календарного месяца, следующего за месяцем начала фактической поставки природного газа.