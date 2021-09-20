Карантин в Украине продлили до конца года

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Правительство до 31 декабря 2021 года продлило адаптивный карантин в Украине, впервые введенный в прошлом году из-за пандемии COVID-19. Завтра, 21 сентября, объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливают "желтый" уровень эпидопасности. Такое сообщение разместили на сайте Минздрава, пишет УНН.

Цитата:

"На заседании Кабинета министров Украины 20 сентября 2021 года принято решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2021 года", - указали в Минздраве.

Детали

На фоне осенних антирекордов по приросту заболеваемости COVID-19, министр здравоохранения Виктор Ляшко говорит, что "текущая эпидемическая ситуация контролируется". При этом он все-таки констатировал "рост числа новых случаев COVID-19", но, по его словам, "благодаря вакцинации имеем запас прочности". "Медицинская система готова реагировать на новую волну, но лучший способ сохранить свою жизнь и здоровье - прививаться от коронавирусной инфекции при первой возможности", - отметил Ляшко.

Он добавил, что 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливают "желтый" уровень эпидопасности.

При "желтом" уровне будут действовать такие карантинные ограничения:

Запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

Не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами - минимум 1,5 метра;

Кинотеатры и другие учреждения культуры будут работать с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

Спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади и тому подобное.

В то же время ограничения "желтого" уровня эпидопасности не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) результат ПЦР или экспресс-тестирование.

По данным Минздрава, окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинные ограничения, остается за владельцем. Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников учреждений (кроме образования) временно следует пользоваться международными свидетельствами, "желтыми" или "зелеными" внутренними COVID-сертификатами, справкой 063/о (карта профилактических прививок), действующей справкой об отрицательном результате (72 часа) ПЦР-теста или экспресс-тестирования на антиген.

"Что касается образовательного процесса - учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников хотя бы одной прививки. Например, по состоянию на 17 сентября по данным областных и Киевской государственных администраций, 5350 школ из более 14 000 уже соответствуют этим требованиям - имеют более 80 % работников хотя бы с одной прививкой от COVID-19. Для верификации безопасности работников образования принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты", - указали в министерстве.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до октября.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты будут двух видов - "желтые" и "зеленые".