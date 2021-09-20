Фракция "слуг" сегодня не будет обсуждать отставки в правительстве - Корниенко

КИЕВ. 20 сентября. УНН. На заседании фракции “Слуги народа” вечером в понедельник кадровых вопросов в правительстве подниматься не будет — еще рано. Об этом заявил первый заместитель председателя депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко на брифинге журналистам, передает корреспондент УНН.

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“Сегодня не будет кадровых вопросов правительственных, по крайней мере не планируется... Мы давно говорили, что этот вопрос конца сентября — начала октября. Пока еще не сильно конец сентября, еще середина”, — сказал Корниенко.

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Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук ранее рассказала УНН, что на заседании фракции “Слуга народа” депутаты обсудят важнейшие законопроекты — так называемый ресурсный № 5600 и № 5599 об олигархах.



Она отметила, что на заседании фракции также будет подниматься вопрос относительно законопроекта № 3196-д о Службе безопасности Украины.