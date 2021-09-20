Власть Терехова "вполне одобряют" только 13% опрошенных харьковчан - опрос

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Харьковчане не имеют однозначного ответа, довольны ли они деятельностью в. о. мэра города Игоря Терехова. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”, передает УНН.

Деятельность Терехова “вполне одобряют” 13% опрошенных. При этом 6% совсем не одобряют и еще 20% “скорее не одобряют”.

Наибольшую приверженность имеют мэры Хмельницкого, Чернигова, Винницы, Мариуполя.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19196 респондентов.

Статистическая погрешность для каждого города не превышает ± 3,5%. Достижимость респондентов в среднем составила 65%.

Дополнение

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе.

Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра. По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

Нового мэра Харькова жители города будут избирать в октябре. Политологи прогнозируют победителя выборов во втором туре, где вероятно встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.