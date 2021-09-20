Россия понесет ответственность: Кулеба о привлечении жителей оккупированных территорий к выборам в РФ

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Россия понесет ответственность за привлечение жителей оккупированных территорий Украины к "голосованию" на выборах в Госдуму РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

Цитата:

"К сожалению, такие случаи (привлечение людей с оккупированных территорий Украины к выборам в РФ - ред.) уже были, Россия в этом случае совершенно сознательно нарушает свои обязательства как государства-оккупанта на этих территориях. Минские договоренности Россия нарушила уже такое количество раз, что в принципе ничего нового принципиально не произошло. Но ничего лучше Минских договоренностей у нас нет", - сказал Кулеба.

"Что мы делаем сейчас - вы можете увидеть в ближайшие дни реакцию мира, который не признает эти выборы именно на оккупированных территориях. Мы четко зафиксируем эти нарушения", - отметил министр.

Детали

Кулеба в качестве примера привел расследование по уголовному делу, когда правоохранители собирают доказательства преступлений. По его словам, так же происходит и сейчас.

"Мы сейчас на стадии фиксации этих преступлений, придет время и, я убежден, Россия понесет за это ответственность", - добавил дипломат.

Контекст

Выборы в Государственную думу РФ прошли 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собирались провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы "невыполнения Украиной своих обязательств" по минским соглашениям.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ в ОРДЛО.

Украина введет санкции против участников "избирательного процесса" в Госдуму РФ на оккупированных территориях - членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.