Кравчук прокомментировала возможную отставку Разумкова

КИЕВ. 20 сентября. УНН. На заседании фракции "Слуг народа" в понедельник рассмотрят кадровые вопросы, но председателя ВР Дмитрия Разумкова это не коснется. Об этом рассказала заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук журналистам перед заседанием фракции, передает корреспондент УНН.

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"Возможно будут кадровые вопросы, связанные с работой Верховной Рады - не по поводу спикера ... Отставка спикера начинается с чего-то, с каких-то подписей. Никто подписей не собирает, более того Разумков находится на больничном", - сказала Кравчук.

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Что касается кадровых вопросов, она отметила, что после освобождения Вячеслава Шточного от должности руководителя Аппарата ВРУ, никого на это место не назначили. Кандидатуры именно на эту должность сегодня и обсудят на фракции. В повестке дня, по словам Кравчук, нет других кадровых вопросов.

Она также прокомментировала слухи о некоторых кадровых ротациях в правительстве.

"По поводу Малюськи (министра юстиции Дениса Малюськи - ред.), как раз очень маловероятно оцениваю его отставку, потому что все таки он сейчас довольно активное участие принимает и в доработке закона об олигархах, и ведет блок, связанный с переговорами с МВФ", - отметила Крравчук.

Комментируя информацию о смене министра обороны, она заявила, что "Президент должен сказать, как он оценивает работу министра обороны, а Президент сейчас в Нью-Йорке".

О главе Министерства развития общин и территорий Алексее Чернышове она сказала, что "ничего не слышала, чтобы ему должно было помешать остаться на должности".

Добавим

О возможных кадровых ротациях в правительстве говорят уже не первую неделю.

Так, сообщалось, что министр юстиции Денис Малюська доработает на посту до конца сентября. Свое место по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского в сентябре также оставит генеральный прокурор Ирина Венедиктова.



Кроме того, ранее народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк подтвердил слухи о том, что осенью возможна отставка министра обороны Андрея Тарана.