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В Раде хотят разрешить нардепам голосовать из дома онлайн

В Раде хотят разрешить нардепам голосовать из дома онлайн

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Нардепам хотят разрешить голосовать из дома онлайн. Такое предложение во время согласительного совета, 20 сентября, озвучил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Мы должны помнить, что коронавирус никуда не исчез. И мы все должны придерживаться тех требований, которые ставятся перед нами. Я просил бы и руководителей фракций, и руководителей комитетов обратиться к нашим коллегам с просьбой соблюдать все эпидемиологические нормы. Такая ситуация, она в очередной раз предусматривает, по-моему, необходимость принятия законодательства о возможности проведения деятельности Верховной Рады в определенных случаях онлайн", - заявил Стефанчук.

Добавим

Еще в апреле Стефанчук сообщал, что более 170 депутатов Верховной Рады переболели COVID-19.

Напомним

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевания коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, голосование, Коронавирус
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