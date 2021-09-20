Довыборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще девять кандидатов в нардепы

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще девять кандидатов в народные депутаты Украины на промежуточных выборах народных депутатов Украины 31 октября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК, передает УНН.

Детали

Известно, что зарегистрировали в ОИО № 184 (Херсонская область) - Владимира Бериславского (самовыдвижение), Игоря Осипенко от политической партии "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ", Михаила Мельника от Политической партии "Партия местного самоуправления", Максима Негрова от Политической партии "Европейская партия Украины"; в ОИО № 197 (Черкасская область) - Руслана Алексиюка от политической партии "РОВНО ВМЕСТЕ", Романа Конижая от Молодежной партии Украины, Петра Курьята от Политической партии "Настоящая Украина", Дмитрия Кухарчука от политической партии "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС", Андрея Лобунця от Политической партии "Европейская партия Украины".

К слову, ранее Комиссия уже зарегистрировала 18 кандидатов в народные депутаты Украины: в ОИО № 184 - Екатерину Одарченко, Андрея Помазана, Игоря Токовенко, Олега Баркаренка, Геннадия Лагута, Сергея Матвийчука, Татьяну Лазареву; в ОИО № 197 - Андрея Ильенко, Богдана Панкевича, Антона Подчапка, Сергея Василюка, Виталия Войцеховского, Наталью Степушенко, Елену Козачук, Вячеслава Резникова, Леонида Даценко, Григория Козьму, Романа Сущенко.

Кроме того, ЦИК утвердила решение окружной избирательной комиссии ОИО № 197 по выполнению полномочий члена этой комиссии на платной основе.

Дополнение

С сентября этого года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 197 (Черкасская область) Андрея Ильенко на промежуточных выборах от политической партии "Свобода".

В апреле этого года Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 на 31 октября.



Сообщалось, что избирательный процесс начался 1 сентября 2021 года - за 60 дней до дня выборов.

В ЦИК отметили, что решение принято в связи с тем, что ранее выбранные в округах народные депутаты были досрочно лишены мандатов, поскольку народного депутата Игоря Колихаева (184-й округ) избрано Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а народного депутата Александра Скичко (197-й округ) назначено председателем Черкасской ОГА.