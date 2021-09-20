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Кадровые вопросы: в "Слуге народа" назвали трех кандидатов на главу Аппарата ВР

Кадровые вопросы: в "Слуге народа" назвали трех кандидатов на главу Аппарата ВР

КИЕВ. 20 сентября. УНН. "Слуги народа" на заседание фракции выбрали трех кандидатов на пост главы Аппарата Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, передает УНН.

Детали

Палийчук отметила, что фракция "Слуга народа" предложит кандидатуру председателя Аппарата Верховной Рады.

Цитата

"Во время заседания фракции "Слуга народа" обсуждался вопрос о выдвижении кандидатуры на должность председателя Аппарата Верховной Рады. Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов", - сообщила Палийчук.

Добавим

Завтра председатель фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя председателя парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже более года, резюмировала пресс-секретарь СН.

Напомним

Ранее Кравчук сообщила, что после увольнения Вячеслава Штучного с должности руководителя Аппарата ВРУ, никого на это место не назначили. Кандидатуры именно на эту должность сегодня и планировали обсудить на фракции.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Слуга народа
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