Верещук: Украина имеет колоссальный потенциал для развития кибервойск

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Совет национальной безопасности и обороны 14 мая принял стратегию развития кибербезопасности на следующие пять лет. А 26 августа Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому в Украине создаются кибервойска. В эфире телеканала LIVE народный депутат Украины, председатель подкомитета по госбезопасности и обороны Ирина Верещук прокомментировала данное решение, сообщает УНН.

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"Президент подписал Указ о создании кибервойск. У нашего Кабинета министров есть два месяца, чтобы наработать предложения. У нас в этом плане колоссальные возможности. Нам просто необходимо быстро создать кибервойска", - заявила народный депутат.

Информация о кибервойсках в некоторых странах долгие годы вообще была закрыта. Однако сегодня такие страны, как США, Китай, Северная Корея, Великобритания, Израиль и даже Россия активно осуществляют военные кибероперации.

"Мы должны сделать все, чтобы уже в этом году заложить основы и уже в следующем году профинансировать создание кибервойск", - отмечает Верещук.

Контекст

Недавно председатель подкомитета по госбезопасности и обороны Ирина Верещук опубликовала пост на своей странице в Facebook:

"Киберпространство уже давно стал театром военных действий. Совершенно очевидно, что уже в недалеком будущем войны будут иметь весомую киберсоставляющую. Ведущие страны ускоренно развивают свои киберсилы. И здесь у нас большие перспективы. Ведь мы имеем более 50 вузов, которые готовят ІТ-специалистов. Также, в нашей ІТ-индустрии работает более 200 000 специалистов. Таким образом, потенциал для создания мощной киберармии колоссальный. В этом году Президент подписал ряд указов по вопросам киберобороны. Теперь нам важно не упустить время и форсированно развивать кибервойска. На это нужны не такие большие деньги, но большое государственное внимание. Так, кибербойцам наверняка придется платить конкурентные зарплаты. Но, это небольшая плата за создание армии будущего", - сообщила Ирина Верещук.

Напомним

Недавно Ирина Верещук заявила, что в выполнении государственного оборонного заказа есть недоработки.