Двойные стандарты или явка с повинной: так нардеп назвал слова адвоката по коррумпированности судебной системы в Украине

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Уже завтра Фемида может поставить точку в споре за 123 миллиона гривен между украинским дилером "Журавлыной" и шведским дистрибьютором Scania Украины. Кассацию будет рассматривать Верховный Суд Украины, однако некоторые адвокаты поставили под сомнение честность судебных решений. Так, адвокат Виталий Титич, защищая Scania Украина, заявил, что суды в нашей стране пронизаны взяточничеством. По мнению народного депутата Михаила Цимбалюка, такие заявления бросают тень на всю украинскую Фемиду, сообщает УНН.

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"Это либо двойные стандарты, или явка с повинной. Тогда надо обращаться в правоохранительные органы. Ну, мне кажется, что это недостойное поведение юриста или адвоката, это, скорее всего, эмоциональное безосновательное заявление, но оно однозначно бросает тень на всю украинскую Фемиду. Еще раз подчеркиваю, при всех негативах и отсутствии реформ не все судьи взяточники - это однозначно, но такое обвинение настоящий юрист себе не позволяет, если есть факты - обращайтесь в правоохранительные органы, иначе это своеобразная клевета и может выглядеть как давление на суд", - считает Михаил Цымбалюк.

Детали

Завтра состоится уже не первое судебное заседание между "Журавлыной" и Scania Украины. Компании судятся уже более 9 лет. В прошлом году компания "Журавлына" выиграла суд первой инстанции, который позже Scania Украина - обжаловала. Поэтому последнее судебное заседание было ознаменовано победой именно шведского дистрибьютора.

В то же время, адвокат Виталий Титич, защищая Scania, не принимает во внимание факт победы и заявляет, мол выиграть подобное дело, не откупившись от судей, практически невозможно.

"Когда речь идет о конкретном заседании тем более не первой инстанции, то такие заявления суд может рассматривать как своеобразное давление на участников процесса, формирование мнения общества", - считает нардеп Цимбалюк.

Контекст

В разрезе защиты Scania Украины, неоднократно прослеживался шантаж украинской фемиды инвестициями. Так, недавно председатель Ассоциации судебных репортеров Украины, основатель ОО "Центр обличителей коррупции" Сергей Козлов заявлял, что если суд вынесет невыгодное для шведской компании решение, то это будет означать, что судебная система Украины "токсическая". Поэтому Scania может даже оставить Украину без своих инвестиций.

Также к озвучиванию своей позиции шведский производитель по-прежнему активно привлекал высшие политические и дипломатические круги.

Однако после ряда скандалов с вероятной подделкой документов от налогов, в защиту Scania больше не выступает народный депутат и председатель Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко, которая ранее публично поддерживала шведского производителя.

Несмотря на поддержку в высших кругах, владелец и основатель "Журавлыны" Олег Политыло все же до последнего не теряет надежды на победу.

"Журавлына" - отечественная компания. И я надеюсь, что мы - победим, потому что верим в правосудие нашего государства. А такие заявления накануне заседания я считаю пренебрежением к Украине. Но у нас есть право на справедливость и добропорядочное отношение. Мы здесь не мусор, мы инвесторы, которые почти 30 лет платят честно налоги, создают рабочие места, берут на работу молодежь без опыта работы, оставляют работать опытных пенсионеров. Мы помогаем городу становиться лучшим. И свою правоту отстаиваем в суде", - резюмировал Олег Политыло позицию "Журавлыны" перед завтрашним судебным заседанием.