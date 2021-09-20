Зеленский прибыл в США для выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит США. В частности он выступит в рамках сессии Генассамблеи ООН. Позже президентом была утверждена делегация для участия в ГА ООН.

Позже в канцелярии президента Польши Анджея Дуды сообщили, что Зеленский в США проведет встречу с президентами Польши, Молдовы и премьером Грузии.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский имеет целью консолидировать еще больше поддержку мира для нашего государства. По словам Кулебы, в Нью-Йорке Президент встретится и с Генеральным секретарем ООН, и с Генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.