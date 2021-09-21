Варшава не признает российские выборы в оккупированном Крыму и ОРДЛО
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Польша не признает проведения выборов в Госдуму РФ на оккупированных Россией территориях Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Польша, передает УНН.
Цитата
“Министерство иностранных дел считает незаконным проведение „выборов“ на незаконно оккупированной Российской Федерацией территории Крымского полуострова. Министерство также осуждает массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины и организации электронного голосования на территории Донбасса. Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”, — говорится в сообщении.
Детали
Министерство иностранных дел Республики Польша вновь выразило свое разочарование по поводу препятствования российскими властями работе миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах в Госдуму РФ. “Такие действия ставят под сомнение намерения Российской Федерации отстаивать демократические ценности и является неоправданной попыткой подорвать совместно разработанные нормы, обязательные для всех государств-членов ОБСЕ, ООН и Совета Европы”, — говорится в сообщении.
“Последовательная, систематическая кампания Российской Федерации против российского гражданского общества, оппозиции и свободных СМИ усложнила доступ к независимой информации, невозможным выдвижение представителей оппозиционных кругов в качестве кандидатов и серьезно помешала россиянам сделать выбор в соответствии со своими предпочтениями. Такая ситуация может вызвать сомнения в легитимности новых депутатов”, — добавляется в заявлении МИД Польши.
Напомним
Ранее 20 сентября Евросоюзе также заявили, что не признают выборы в Государственную думу РФ на территории аннексированного Крыма и считают, что голосование жителей ОРДЛО на этих выборах противоречит минским соглашениям.
Вашингтон и Лондон также заявили, что не признают российские выборы в Крыму и ОРДЛО.
Контекст
Выборы в Государственную думу РФ прошли 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собирались провести в аннексированном Крыму.
Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнения Украиной своих обязательств” по минским соглашениям.
Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.
Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.
МИД Украины выразил решительный протест и осудил противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительное привлечение к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортам граждан РФ в ОРДЛО.
Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.