Варшава не признает российские выборы в оккупированном Крыму и ОРДЛО

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Польша не признает проведения выборов в Госдуму РФ на оккупированных Россией территориях Украины. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Польша, передает УНН.

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“Министерство иностранных дел считает незаконным проведение „выборов“ на незаконно оккупированной Российской Федерацией территории Крымского полуострова. Министерство также осуждает массовую выдачу российских паспортов гражданам Украины и организации электронного голосования на территории Донбасса. Республика Польша подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины”, — говорится в сообщении.

Детали

Министерство иностранных дел Республики Польша вновь выразило свое разочарование по поводу препятствования российскими властями работе миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах в Госдуму РФ. “Такие действия ставят под сомнение намерения Российской Федерации отстаивать демократические ценности и является неоправданной попыткой подорвать совместно разработанные нормы, обязательные для всех государств-членов ОБСЕ, ООН и Совета Европы”, — говорится в сообщении.

“Последовательная, систематическая кампания Российской Федерации против российского гражданского общества, оппозиции и свободных СМИ усложнила доступ к независимой информации, невозможным выдвижение представителей оппозиционных кругов в качестве кандидатов и серьезно помешала россиянам сделать выбор в соответствии со своими предпочтениями. Такая ситуация может вызвать сомнения в легитимности новых депутатов”, — добавляется в заявлении МИД Польши.