Зеленский в Нью-Йорке заявил, что Украина ищет решение по Донбассу и Крыму на всех площадках

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Генеральная ассамблея ООН является одной из основных площадок, на которых Украина может выразить протест оккупации части Донбасса и полуострова Крым. Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нью-Йорк (США), передает УНН со ссылкой на телеканал "Дом".

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Президента спросили, верит ли он в эффективность ООН для решения проблемы оккупированной части Донбасса и Крыма?

“Сложно сказать. Но один из центральных площадок, на которых собираются лидеры стран, от которых зависит решение ситуации, — это ООН”, — сказал Зеленский. Он подчеркнул, что Украина должна быть примером страны, которая не изменяет своим интересам.

“И мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках ... Да, ООН — это один из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность”, — отметил президент.

Детали

Зеленский подчеркнул, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с различными странами.

“Например, у нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ через привлечение к ним жителей оккупированных украинских территорий”, — сказал Зеленский.

Он дополнил, что на полях Генассамблеи ООН ожидаются встречи с лидерами разных стран.

“Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время”, — добавил Зеленский.

Дополнение

Президент Украины акцентировал, что в виду ситуации, геополитической ситуации “трясет весь мир”.

“Только через диалог, через стремление к стабильности можно решить эти проблемы”, — резюмировал он.

Напомним

В понедельник вечером в Офисе президента сообщили, что Зеленский прибыл в США для выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН.