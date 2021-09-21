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Сегодня Зеленский в США проведет встречу с лидерами Польши, Молдовы и Грузии

Сегодня Зеленский в США проведет встречу с лидерами Польши, Молдовы и Грузии

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время пребывания в США по случаю выступления на Генеральной ассамблее ООН, в Нью-Йорке встретятся президенты Украины, Польши, Молдовы и премьер Грузии. Об этом ранее сообщили в канцелярии президента Анджея Дуды, передает УНН.

Детали

Детали о встрече президентов не приводятся. Есть только график встреч президента Дуды. Таким образом, встреча Анджея Дуды, Владимира Зеленского, президентом Молдовы Майи Санду и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили состоится 21 сентября в 20 часов в генконсульстве Польши в Нью-Йорке.

Напомним

В понедельник вечером в Офисе президента сообщили, что Зеленский прибыл в США для выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

В частности, Зеленский в Нью-Йорке уже успел дать интервью, в котором заявил, что Украина ищет решение по Донбассу и Крыму на всех площадках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский имеет целью консолидировать еще больше поддержку мира для нашего государства. По словам Кулебы, в Нью-Йорке Президент встретится и с Генеральным секретарем ООН, и с Генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.

Источник: УНН
Теги: ООН, США, Украина, Молдова, Грузия, Владимир Зеленский
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