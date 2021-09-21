Сегодня Зеленский в США проведет встречу с лидерами Польши, Молдовы и Грузии

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время пребывания в США по случаю выступления на Генеральной ассамблее ООН, в Нью-Йорке встретятся президенты Украины, Польши, Молдовы и премьер Грузии. Об этом ранее сообщили в канцелярии президента Анджея Дуды, передает УНН.

Детали

Детали о встрече президентов не приводятся. Есть только график встреч президента Дуды. Таким образом, встреча Анджея Дуды, Владимира Зеленского, президентом Молдовы Майи Санду и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили состоится 21 сентября в 20 часов в генконсульстве Польши в Нью-Йорке.