Украина получила новую партию вакцины CoronaVac в почти 160 тыс. доз

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Украина получила новую партию вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства в более 159 тыс. доз по механизму COVAX. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минздрава.

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"Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 159 600 доз вакцины CoronaVac от COVID-19 в рамках COVAX", - указали в Минздраве.

Детали

Вакцина от COVID-19 CoronaVac (Vero Cell - инактивированная), производства Sinovac, Китай, одобрена ВОЗ для экстренного использования, что означает, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.

Как и другие вакцины и товары в рамках COVAX, Украина получает эту партию бесплатно.

Дополнение

Вместе с этим поставкой, на сегодня ЮНИСЕФ доставил 4 485 510 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac) от имени COVAX.