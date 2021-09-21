Нардепы упростили закупку инновационных лекарственных средств

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4662 относительно обеспечения возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа. Соответствующее решение во втором чтении поддержали 309 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, закон предусматривает внедрение договоров управляемого доступа (ДУД) при закупках оригинальных лекарственных средств.

“Основная задача применения процедур ДУД — обеспечение доступа пациентов к инновационным лекарственным средствам в соответствии с бюджетными программами и рациональное использование ресурсов здравоохранения, в частности при лечении тяжелых хронических заболеваний — онкологии, гематологии, редких патологий, применении вспомогательных репродуктивных технологий и т.д.”, — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что ДУД являются специальными договорами между владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство и плательщиком медицинских услуг, позволяющих обеспечить доступ пациентов к инновационным медицинским технологиям — схем диагностики, профилактики, лечения.

Законопроект предусматривает:

проведение до 31 декабря 2023 года пилотного проекта по выводу закупок по договорам управляемого доступа из-под действия закона “О публичных закупках”;

определяет необходимость оценки медицинских технологий как предпосылки для применения механизма закупок за ДУД,

устанавливает, что в случае государственной регистрации лекарственного средства с таким же названием и показаниями для применения, и средство, по которому заключен ДУД — ДУД подлежит досрочному расторжению 31 декабря текущего года по сокращенной процедуре.

Напомним

9 сентября парламент в первом чтении одобрил законопроект о регистрации и рекламы лекарств. Устанавливается, что бесплатные образцы лекарственных средств предоставляются с соблюдением публичных ограничений и только для ознакомления с новыми препаратами, получение опыта их использования.