ВР определится относительно увеличения расходов Бюджета-2021 на субсидии на 12 млрд грн

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник поддержала включение в повестку дня проекта закона № 6052 о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по реализации социальных мероприятий - в частности, об увеличении расходов Бюджета-2021 на субсидии - и инфраструктурных проектов. Решение поддержали 314 нардепов, передает корреспондент УНН.

Детали

В Раде также проголосовали за сокращение сроков рассмотрения законопроекта.

Согласно пояснительной записке, предлагается увеличить общий фонд государственного бюджета на 39,41 млрд грн из следующих платежей:

• налога на прибыль предприятий на 30,0 млрд грн;

• налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения на 2,0 млрд грн;

• налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,66 млрд грн;

• сбора во время приобретения права собственности на легковые автомобили на 0,75 млрд гривен.

Законопроектом предусмотрено увеличить расходы общего фонда для финансирования неотложных нужд социальной направленности и реализации инфраструктурных проектов, в частности на:

• обеспечение надлежащей государственной социальной поддержки населения на оплату жилищно-коммунальных услуг в текущем году путем увеличения расходов на выплату льгот и жилищных субсидий населению по бюджетной программе Министерства социальной политики Украины (КПКВК 2501230) "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме" на 12,0 млрд грн;

• покрытие дефицита в средствах на выплату денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины, в частности вознаграждения за сохранение жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи в операции Объединенных сил, и недопущения образования кредиторской задолженности на конец года путем увеличения расходов Министерству обороны Украины на 3,8 млрд грн, в том числе на оплату труда (с начислениями) - на 5,7 млрд грн;

• восстановление расходов по бюджетной программе 2308060 "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения" в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 14.04.2021 № 338 (расходы по этой программе увеличены на 2,0 млрд грн), которые предполагается направить на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;

• реализацию основных направлений программы Президента Украины и правительства в части развития транспортной инфраструктуры - Укравтодором осуществляется организация ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

Добавим

Сегодня Верховная Рада на заседании рассматривает законопроект о Государственном бюджете на 2022 год.