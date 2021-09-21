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"Желтая" зона: в регионах говорят, переход будет с 23 сентября

"Желтая" зона: в регионах говорят, переход будет с 23 сентября

КИЕВ. 21 сентября. УНН. На территории всей Украины, в том числе и в Ровенской области, с четверга, 23 сентября, будет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль сообщил, что такое решение только что приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС, пишет УНН.

Цитата:

"В Ровенской области, как и на территории всей Украины, с четверга будет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Такое решение только что приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС", - написал он в Facebook.

Детали

По словам председателя ОГА, наиболее остро это коснется учебных заведений. "Там, где уровень вакцинации работников ниже 80%, учебные заведения перейдут на онлайн-обучение или будут закрыты", - отметил Коваль.

В Ровенской бласти, по его словам, среди работников образовательных учреждений полностью вакцинацию прошли только 51%. Сейчас в области вакцинировано более 80% работников только в 187 учебных заведениях. Там обучение не будет останавливаться.

Добавим

В Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях превышение уровня госпитализаций зафиксировано три дня подряд.

В целом в Украине динамика уровня госпитализаций составляет 50,9%.

Дополнение

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС 21 сентября должна была рассмотреть вопрос установления по всей территории Украины "желтого" уровня эпидопасности с 22 сентября. 

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, карантин
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