В Раде назвали положения Госбюджета, которые необходимо доработать

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время представления в Верховной Раде во вторник проекта Государственного бюджета на 2022 год, глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов отметил, что документ содержит ряд других положений и показателей, требующих дополнительной проработки, передает корреспондент УНН.

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“В отличие от предыдущих двух лет в законопроекте (о Госбюджете — ред.) на 2022 год планируется улучшить долговые параметры в части уменьшения дефицита Государственного бюджета и общем объеме бюджета относительно ВВП. Однако размер дефицита и предоставления государственных гарантий определено несколько выше пределов, определенных ст. 14 и 18 Бюджетного кодекса, и правительство предложило приостановить действие соответствующих норм”, — сказал Аристов.

Детали

По словам председателя комитета, в проекте бюджета не распределены государственные капитальные вложения. Такие средства аккумулированы по соответствующей государственной программе Минэкономики, а ст. 25 законопроекта предлагает распределять их по решению Кабинета министров.

“Это не соответствует нормам Бюджетного кодекса и должно быть исправлено при доработке законопроекта. Законопроект также содержит ряд других положений и показателей, требующих дополнительной проработки для согласования с нормами бюджетного кодекса и других законов”, — заявил Аристов.

Он отметил, что в настоящее время “преждевременно давать общую оценку законопроекта”, ведь необходимо провести детальный анализ всех положений и показателей.

Бюджетный комитет уже начал основательную обработки документа, сказал нардеп.

“Регламент Верховной Рады не предусматривает голосования по итогам представления проекта Госбюджета. Сегодня фактически стартует подготовка указанного законопроекта к первому чтению. Обращаю внимание что народные депутаты и комитеты имеют возможность не позднее 1 октября подать в комитет по вопросам бюджета свои предложения в комитет”, — сказал Аристов.

Добавим

Кабинет министров Украины в среду одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год.



Доходы Госбюджета на 2022 определены в сумме 1267393 399,1 тыс. грн (1267 млрд грн), расходы Госбюджета — 1 441 939 445,6 тыс. грн (1441 млрд грн), предельный объем дефицита Государственного бюджета — 188 006 000,2 тыс. грн (188 млрд грн).

Расходы по государственному долгу в 2022 году предусмотрены в сумме 574,7 млрд грн.