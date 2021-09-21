Рада разрешила на местах признавать гуманитарной помощью грузы побольше

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада во втором чтении приняла в целом законопроект № 3527 о внесении изменений в статью 5 Закона Украины "О гуманитарной помощи". Соответствующее решение поддержали 283 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Проект акта разработан для обеспечения оперативности принятия решений на местах, имеет целью выполнение задач, предусмотренных из мер обеспечения материально-техническими средствами, реформой местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине.

В законопроекте предполагается расширить полномочия Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций о признании гуманитарной помощью грузов весом до 12 тонн (в действующих положениях закона - до 3 тонн).

дополнение

Законопроект поддержали в первом чтении еще 1 декабря 2020 года.

Добавим, гуманитарное сообщество определило, что для обеспечения приоритетных неотложных гуманитарных мероприятий на востоке Украины до конца 2021 годаа необходимо привлечь 49 млн долларов.