Арахамию удивило назначение Разумковым внеочередного заседания с больничного: будет выяснять

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков дал поручение созвать внеочередное заседание, однако на данный момент он на больничном. Об этом журналистам в кулуарах Рады сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отметив, что хочет юридически выяснить статус такой работы, повидмляе корреспондент УНН.

Цитата:

"Я не понимаю статус председателя (Верховной Рады Дмитрия Разумкова - ред.). Он официально на больничном, но дает распоряжение, вот этого я не понимаю. Когда человек на больничном, будь то президент или журналист, он не может выполнять никакие обязанности. Это правовая неопределенность... Сейчас я хочу юридически выяснить статус такой работы. Я хочу понять, каким образом он может назначить, находясь на больничном, внеочередное. Меня юристы спрашивают, на каких правовых основаниях это делается, но пока что я это не выяснил", - заявил Арахамия.

Детали

В частности, председатель фракции отметил, что назначать внеочередные заседания можно по доверенности.

"Если бы это было бы по доверенности - у меня бы не было вопросов. Тогда председатель кому-то поручил, а тот созвал бы заседание. Мы желаем скорейшего выздоровления господину Разумкову, и когда он вернется, будем общаться", - добавил Арахамия.

Напомним

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевание коронавирусной болезнью COVID-19.