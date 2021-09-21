Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0044  EUR: 31,27 -0,1925 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Желтая" зона: в Киеве усилят агитацию за вакцинацию - но без принуждения, школы и транспорт закрывать не будут
"Желтая" зона: в Киеве усилят агитацию за вакцинацию - но без принуждения, школы и транспорт закрывать не будут
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Мультимедиа
Архив
34395

Рада сегодня провела пленарное заседание: что рассмотрели нардепы

фотогалерея

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Верховная Рада Украины сегодня провела пленарное заседание, на котором приняла ряд законопроектов, а также представила структуру расходов бюджета на 2022 год. УНН подготовил фоторепортаж заседания.

Детали

Основным вопросом на сегодня было обсуждение проекта Государственного бюджета на 2022 год. В частности, во время представления проекта, глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов отметил, что документ содержит ряд других положений и показателей, требующих дополнительной проработки.

В частности, Рада поддержала включение в повестку дня проекта закона № 6052, который предусматривает внесение изменений в закон Украины о Госбюджете на 2022 год, в частности, увеличение расходов бюджета-2021 на субсидии - и инфраструктурные проекты.

Добавим, что нардепы провалили голосование за изменения в повестку дня шестой сессии, и упростили закупку инновационных лекарственных средств.

Во время пленарного заседания Верховная Рада также урегулировала сроки предоставления админуслуг во время карантина,
и позволила признавать гуманитарной помощью большие грузы на местах.

В то же время, Рада вернула на доработку законопроект №4669 о введении помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.