Тбилиси не признает выборы в Госдуму РФ на оккупированных территориях Украины и Грузии

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Грузия заявила, что не признает выборы в Государственную Думу Российской Федерации на своих оккупированных территориях, а также на территории оккупированного Крыма и Севастополя. Об этом УНН сообщает, ссылаясь на заявление Министерства иностранных дел Грузии.

Детали

Осуждая Россию за проведение незаконных выборов на территории Крыма, в Тбилиси выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Там отметили, что голосование в Крыму является грубым нарушением международного права и украинского законодательства.

Грузия также осудила выборы в парламент страны-агрессора на своих оккупированных территориях - Абхазии и Южной Осетии. Там отметили,что Россия провела незаконную принудительную паспортизацию жителей этих районов.

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"Тот факт, что население оккупированных территорий Грузии избирает мажоритарных депутатов в Государственную Думу России, однозначно указывает на продолжающуюся фактическую оккупацию Абхазии и Цхинвали", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним

Выборы в Госдуму РФ состоялись с 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собирались провести в аннексированном Крыму.

Путинская партия “Единая Россия” по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму.



Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы "невыполнения Украиной своих обязательств" по минским соглашениям.

По словам главаря боевиков “ДНР” Дениса Пушилина, в процессе перевозки граждан ОРДЛО, которым раздали паспорта России на выборы в Госдуму были задействованы 825 автобусов и 12 поездов.

20 сентября Евросоюзе также заявили, что не признают выборы в Государственную думу РФ на территории аннексированного Крыма и считают, что голосование жителей ОРДЛО на этих выборах противоречит минским соглашениям.