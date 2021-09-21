Зеленский может передать президенту Турции списки удерживаемых Россией лиц, в частности крымских татар

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время рабочего визита в США у президента Владимира Зеленского запланирована встреча с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время которой они могут обсудить содействие освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров, передает УНН со ссылкой на ОПУ.

Детали

В повестке дня встречи Владимира Зеленского с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также экономические вопросы, сообщил пресс-секретарь Главы Украинского государства.

"Надо завершить подготовку и подписать соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Это значительно усилит товарооборот между странами. Также это военное сотрудничество в области военно-морского флота. В частности, возможно, обсудят поставки сжиженного газа из стран Ближнего Востока при турецкогом посредничестве", - отметил Никифоров.

Кроме того, на встрече с лидером Турции будет обсуждаться гуманитарная ситуация в оккупированном Крыму.

Цитата

"Это поддержка, которую Турция могла бы предоставить крымским татарам, в частности задержанному Нариману Джелялову. Есть списки удерживаемых лиц. Я думаю, что Президент Украины может передать их Реджепу Тайипу Эрдогану, и они могут обсудить, каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар", - рассказал пресс-секретарь Главы государства.

Дополнение

Ранее сообщалось, что во время рабочего визита в США Зеленский обсудит с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем увеличение участия ООН в поддержке территориальной целостности Украины и Крымской платформы в частности.

Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН. Его выступление запланировано на 22 сентября.