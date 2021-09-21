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На сессии Генассамблеи ООН президент Литвы призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма

На сессии Генассамблеи ООН президент Литвы призвал усилить политику непризнания аннексии Крыма

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Президент Литвы Ґитанас Науседа призвал “усилить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма” и также чрезвычайно важно защищать права и свободы местного гражданского населения. Об этом он заявил с на сессии Генеральной ассамблеи ООН, пишет УНН.

Цитата

“Седьмой год мы наблюдаем продолжение военной агрессии против Украины, а также незаконной аннексию и оккупацию Крыма. Эти действия нарушают международное право, Устав Организации Объединенных Наций, а также положение Хельсинкского заключительного акта. Их следует обще осуждать. Мы должны усилить политику непризнания оккупации и аннексии Крыма. Также очень важно защищать права и свободы местного гражданского населения. Я приветствую усилия Украины удержать этот вопрос на повестке дня путем создания Международной крымской платформы”, — сказал Науседа.

Детали

По его словам, Литва уважает европейский и евроатлантический выбор Украины и продолжает поддерживать ее реформы в этот беспокойный период. “Стремясь консолидировать международные усилия, в июле прошлого года мы совместно провели Украинский конференцию реформ в Вильнюсе”, — добавил Науседа.

Напомним

Генеральная ассамблея ООН является одной из основных площадок, на которых Украина может выразить протест по оккупации части Донбасса и полуострова Крым. Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нью-Йорк (США).

Источник: УНН
Теги: Генассамблея ООН
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