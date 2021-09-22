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Сегодня Зеленский выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН

Сегодня Зеленский выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и выступит на общих дебатах сегодня, 22 сентября. Об этом пишет УНН.

Детали

76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса, а также сохранение окружающей среды - параллельно будет происходить несколько крупных международных форумов по изменению климата и защиты окружающей среды.

На открытии сессии выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид, Президент Бразилии Жаир Болсонару и Президент США Джозеф Байден.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал , что во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский имеет целью консолидировать еще больше поддержку мира для нашего государства. По словам Кулебы, в Нью-Йорке Президент встретится и с Генеральным секретарем ООН, и с Генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.

Зеленский в Нью-Йорке заявил , что Украина ищет решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в США, провел встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, дебаты
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