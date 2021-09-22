Зеленский пригласил Генсека ООН посетить Украину

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций встретился с Генсеком ООН Антониу Гутерришем и пригласил последнего в Украину, пишет УНН.

Цитата:

"Во время встречи с Антониу Гутерришем поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Призвал Генсека ООН усилить поддержку Крымской платформы. Пригласил Антониу Гутерриша посетить Украину", - написал Президент в своем Twitter.

Детали

Президент передал Генеральному секретарю ООН список почти 450 украинцев, удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России. Он попросил Антониу Гутерриша содействовать в освобождении заключенных.

Собеседники обсудили участие Украины в операциях ООН по поддержанию мира. "Украина будет продолжать вносить вклад в общее дело укрепления международного мира и безопасности", - подчеркнул Президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова поддерживать усилия Генсека ООН, в частности в вопросе реформирования Организации и укреплении ее роли в преодолении глобальных вызовов.

Добавим

Так, ранее во вторник Глава государства провел встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Президент Украины проинформировал ее об ухудшении ситуации в Крыму, в частности учитывая очередную волну незаконных политически мотивированных арестов. Глава государства также поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, удерживаемых на временно оккупированных территориях и в России.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сегодня, 22 сентября.

На открытии сессии накануне уже выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид, президент Бразилии Жаир Болсонару и президент США Джозеф Байден.