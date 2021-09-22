Закупка медицинских изделий для вакцинации и защита прав потребителей: повестка дня правительства

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 22 сентября, планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок и о закупке медицинских изделий для вакцинации, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

Речь идет о дополнении медицинскими изделиями (шприцами инъекционными, стерильными), необходимыми для проведения вакцинации от СOVID-19, перечня лекарственных и медицинских средств, которые закупаются на основании соглашений о закупке со специализированными организациями, которые осуществляют закупки по направлениям использования бюджетных средств в 2019 году по программе “Обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и мероприятий программного характера”, утвержденного постановлением КМУ 19 марта 2019 года, для их закупки с привлечением ЮНИСЕФ.

Другие вопросы

В частности, правительство планирует рассмотреть проекты постановлений Кабмина:

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно электронной идентификации и электронных доверительных услуг.

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения заключения соглашения между Украиной и Европейским Союзом о взаимном признании квалифицированных электронных доверительных услуг имплементации законодательства Европейского Союза в сфере электронной идентификации.

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно платы за использование автомобильных дорог общего пользования.

О защите прав потребителей.

О приграничном сотрудничестве.

Об увеличении уставного капитала государственного учреждения "Фонд енергоефективностиˮ.

О создании акционерного общества "Национальный фонд инвестиций Украиниˮ

О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя

Также правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений Кабмина:

Об одобрении Программы председательства Украины в Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона в период с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года и утверждении плана мероприятий по ее реализации.

О реорганизации Донецкого государственного университета управления.

О перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству культуры и информационной политики на 2021 год.

О согласовании преобразования государственных предприятий космической отрасли в акционерные общества.

Дополнение

Вчера Верховная Рада на заседании рассмотрела законопроект о Государственном бюджете на 2022 года.