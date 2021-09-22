Зеленский обсудил с Эрдоганом освобождение незаконно удерживаемых крымских татар

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Во время рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом освобождение незаконно удерживаемых крымских татар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

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“Глава Украинского государства поблагодарил лидера Турции за твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией, высказанную во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН”, — говорится в сообщении.

Детали

Зеленский отметил стратегический характер украинско-турецких отношений и важность наращивания темпов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. В частности, были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики в контексте диверсификации энергоносителей.

Президент Украины также поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Крымской платформы.

“Главы государств обсудили темпы реализации совместных проектов, в частности по строительству жилья для представителей крымскотатарского народа. Также уделили внимание вопросу освобождения незаконно удерживаемых крымских татар”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрели и вопрос поддержания стабильной ситуации в сфере безопасности в регионе Черного моря.

Президенты договорились активизировать работу по завершению процесса заключения Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турецкой Республикой.

Сообщается, что Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение посетить наше государство для проведения 10-го заседания Совета стратегического сотрудничества.

Дополнение

Ранее пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский может передать президенту Турции списки удерживаемых Россией лиц, в частности крымских татар.



Напомним, Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН. Его выступление запланировано на 22 сентября.