Зеленский требует полноценных дебатов в рамках украинского вопроса на 76-й сессии ГА ООН

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Для Украины важно, чтобы в течение 76-й сессии Генеральной Ассамблеи государства-члены провели полноценные дебаты в рамках украинского пункта “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины”. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министром иностранных дел Мальдивской Республики Абдуллой Шахидом, передает УНН.

Цитата

“Для Украины важно, чтобы в течение 76-й сессии Генеральной Ассамблеи под вашим председательством государства-члены провели полноценные дебаты в рамках украинского пункта “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины”, — сказал Глава государства, которого цитирует пресс-cлужба Офиса Президента.

Детали

Так, президент подчеркнул важность принятия на пленарном заседании двух резолюций Генеральной Ассамблеи, которые Украина совместно с партнерами планирует представить на рассмотрение: “Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина” и “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”.

“Эти документы являются практическим инструментом по защите прав человека на оккупированной территории и предотвращения дальнейшего превращению Крыма на военную базу с ядерным оружием — прямой угрозе для глобальной безопасности”, — отметил Президент Украины.

Зеленский также ознакомил собеседника с итогами саммита Крымской платформы и акцентировал внимание на том, что достижение конечной цели этой инициативы — возвращение Крыма — это путь к восстановлению уважения к Уставу ООН.

Он отметил, что для Украины ключевым приоритетом в рамках ООН остается противодействие российской агрессии и восстановления территориальной целостности, деоккупация Донбасса и Крыма.

Важно

Организация объединенных наций не принимала участия в учредительном саммите “Крымской платформы”, который проходил в Киеве 23 августа.

Со слов министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, ООН проигнорировала саммит и не была на нем представлена по “абсолютно политическим мотивам”.



Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на общих дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций сегодня, 22 сентября.



На открытии сессии накануне уже выступили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид, Президент Бразилии Жаир Болсонару и Президент США Джозеф Байден.