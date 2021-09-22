Принят закон о предотвращении антисемитизма

КИЕВ. 22 августа. УНН. Принят Закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", сообщает УНН.

Детали

"За" проголосовали 283 народных депутата.

Законом с целью противодействия и предотвращения антисемитизму, его проявлениям в Украине на законодательном уровне определено понятие "антисемитизм", его основные проявления, установлен запрет антисемитизма, его проявлений и ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме.

Антисемитизм в законе определен, как определенное восприятие евреев, что выражается как ненависть к евреям.

Согласно закону, лицо имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ей в результате антисемитизма, его проявлений, в порядке, определенном законодательством Украины.

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