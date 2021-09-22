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Зеленский: передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость, а ответ будет сильным

Зеленский: передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга - это слабость, а ответ будет сильным

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на своего помощника Сергея Шефира, передает УНН со ссылкой на соответствующее видеообращение.

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“Где-то два часа назад расстреляли автомобиль моего первого помощника, а что важнее моего близкого друга Сергея Шефира. Сергей жив, водитель к сожалению ранен, сейчас он находится в больнице”, — сказал Президент.

Детали

По словам Президента, в настоящее время на месте работают правоохранители. Считается, что это было покушение на убийство.

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“Сразу после выступления на ГА ООН я отправляюсь в столицу. Кто за этим стоит — скажу откровенно, не знаю. Пока что. Какие это силы — могут быть внутренние или внешние, но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильным”, — подчеркнул Зеленский.

“На прочность нашей команды это не повлияет на тот курс который я выбрал к изменениям, к детенизации экономики, к борьбе с криминалитетом... это никак не влияет, даже наоборот”, — добавил он.

Добавим

Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.

В Национальной полиции информацию подтвердили.

Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.

По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что имеет три версии покушения на первого помощника Президента.

В то же время в прокуратуре версии преступления не стали раскрывать, ведь следственные действия еще продолжаются.

Из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация — покушение на убийство двух и более лиц.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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