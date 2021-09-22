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Шефир назвал цель покушения на себя

Шефир назвал цель покушения на себя

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Первый помощник Президента Сергей Шефир во время брифинга в МВД назвал главной целью покушения на себя запугивание команды Главы государства, передает кореспондент УНН.

Цитата:

"Все что я могу сказать о своем мнении – то, что покушение было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти. Но надо понимать, что Президент у нас - очень волевой человек, его не запугаешь", - сказал Шефир.

Детали

Он также отметил, что никаких конфликтов в президентской команде нет.

"Все что было до этого сказано - это все фейки", - заявил он.

Контекст

Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира. В Национальной полиции информацию подтвердили - 22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники под Киевом была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель.

Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.

По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

Открыто уголовное производство.

Источник: УНН
Теги: МВД, Офис президента Украины
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