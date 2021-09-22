В правительстве предлагают сделать прививки от COVID-19 обязательными для некоторых должностных лиц: в списке - педагоги

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Правительство планирует ввести обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Об этом во время заседания Кабмина сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент УНН.

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"По результатам нашего утреннего правительственного совещания предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок от острой респираторной болезни COVID-19, в частности для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций", - заявил Ляшко.

Министр добавил, что такой подход уже предусмотрен законодательством.

Дополнение

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская власть не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране.

В августе Министерство образования и науки заявило, что для украинских учебных заведений вакцинация от коронавируса является добровольной, вопрос о недопуске учителя к работе не стоит.

Как заявил ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет, принудительной вакцинации педагогов от коронавируса не будет.

Однако, еще в июне Шкарлет заявлял, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательной для работников образования для допуска к профессии.

Между тем, из-за перехода Украины в "желтую" зону усиливают карантинные меры для предотвращения коронавируса. В связи с этим, школы, где количество вакцинированных учителей достигает менее 80%, должны перейти на дистанционное обучение.