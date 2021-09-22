Профильный комитет ВР поддержал назначение выборов мэра Кривого Рога на 27 марта

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления ВР поддержал назначение проведения выборов мэра Кривого Рога 27 марта 2022 года. Об этом УНН стало известно из Telegram канала народного депутата от “Слуги народа” Александра Качуры.

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“Только что Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления рассмотрел вопрос и единогласно поддержал назначение проведения выборов мэра Кривого Рога на 27 марта 2022 года”, - написал нардеп.

Детали

На данный момент ожидается голосование в Верховной Раде по вопросу даты проведения выборов.

Дополнение

15 августа стало известно, что мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым. Полиция открыла производство.

Советник мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что у Павлова, которого нашли мертвым на веранде собственного дома, было зарегистрированное оружие. Это подтвердила полиция.

Правоохранители ранее рассматривали три версии гибели Криворожского городского головы, среди которых убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Сейчас полиция отвергла версию об умышленном убийстве Павлова. Рассматриваются две версии, которые касаются самоубийства.