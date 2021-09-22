Правительство одобрило концепцию трансформации угольных регионов до 2030 года

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил концепцию Государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов Украины на период до 2030 года. Об этом шла речь на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, регионы с населением 850 тысяч человек будут постепенно отказываться от добычи угля.

Угольные регионы определяются как регионы, на территории которых расположены угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, в том числе те, которые находятся в стадии ликвидации, консервации или переориентации на другие виды экономической деятельности, и предприятия угольной тепловой генерации независимо от формы собственности.

В целом это около 20 территориальных общин Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Львовской областей, где проживает около 850 тыс. жителей.

Территориальные общины угольных регионов зависят от предприятий угольной отрасли и угольной тепловой генерации, в некоторых из них угля остается единственным доступным энергоносителем.

“В следующем году за счет государственного бюджета и при поддержке международных партнеров мы начинаем реализацию первых пилотных проектов по трансформации. Долгосрочные проекты обеспечат уменьшение зависимости локальных экономик от угледобычи и достойную жизнь и достаточный заработок всем жителям, в том числе работникам, на которых повлияет процесс отказа от ископаемого топлива”, — заявил во время заседания премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Дополнение

К слову, работать над разработкой концепции Национальной программы трансформации угольных территорий до 2030 года начали в октябре 2020 года.