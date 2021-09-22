Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0009  EUR: 31,36 0,0865 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В ТКГ сообщили о состоянии Кравчука
В ТКГ сообщили о состоянии Кравчука
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5040

Украина ожидает заключения Венецианки по законопроекту о переходном периоде 15 октября

Украина ожидает заключения Венецианки по законопроекту о переходном периоде 15 октября

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Вывод Венецианской комиссии по законопроекту № 5844 "О государственной политике переходного периода" должен быть озвучен 15 октября. Об этом в Facebook написала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, сообщает УНН.

Цитата:

"Встретилась с представителями Венецианской комиссии с целью обсуждения проекта Закона Украины № 5844 "О государственной политике переходного периода", инициированного Кабмином, и альтернативных - № 5844-1 и № 5844-2", - написала Денисова.

"Ожидаем вывод Венецианской комиссии, который должен быть озвучен на заседании 15 октября 2021 года", - сообщила она.

Детали

Омбудсмен сообщила также, что во время встречи выразила свою поддержку законопроекту, наработанному правительством, в котором учтены все предоставленные ею предложения и замечания.

По ее словам, документ был проанализирован с точки зрения международного законодательства, и он соответствует стандартам соблюдения прав человека.

"Впрочем, в законопроекте существуют моменты правовой неопределенности, которые в процессе доработки должны быть устранены", - отметила Денисова.

Она подчеркнула необходимость принятия закона.

Добавим

На сайте Верховной Рады Украины в августе появился текст законопроекта № 5844 о государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя. УНН собрал для вас основные положения правительственного законопроекта.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Крым, Венецианская комиссия, омбудсмен, Людмила Денисова, ОРДЛО

В тексте упоминаются

Денисова Людмила
Денисова Людмила
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.