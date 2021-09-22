Украина ожидает заключения Венецианки по законопроекту о переходном периоде 15 октября

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Вывод Венецианской комиссии по законопроекту № 5844 "О государственной политике переходного периода" должен быть озвучен 15 октября. Об этом в Facebook написала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, сообщает УНН.

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"Встретилась с представителями Венецианской комиссии с целью обсуждения проекта Закона Украины № 5844 "О государственной политике переходного периода", инициированного Кабмином, и альтернативных - № 5844-1 и № 5844-2", - написала Денисова.

"Ожидаем вывод Венецианской комиссии, который должен быть озвучен на заседании 15 октября 2021 года", - сообщила она.

Детали

Омбудсмен сообщила также, что во время встречи выразила свою поддержку законопроекту, наработанному правительством, в котором учтены все предоставленные ею предложения и замечания.

По ее словам, документ был проанализирован с точки зрения международного законодательства, и он соответствует стандартам соблюдения прав человека.

"Впрочем, в законопроекте существуют моменты правовой неопределенности, которые в процессе доработки должны быть устранены", - отметила Денисова.

Она подчеркнула необходимость принятия закона.

Добавим

На сайте Верховной Рады Украины в августе появился текст законопроекта № 5844 о государственной политике переходного периода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым и города Севастополя. УНН собрал для вас основные положения правительственного законопроекта.



