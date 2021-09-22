В Кремле отрицают наличие "российского следа" в деле о покушении на Шефира

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Информация о российском следе в деле о покушении на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира “не имеет ничего общего с реальным положением дел”. Об этом в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН.

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“К сожалению, в наше время в Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить “российского следа”, — сказал Песков, которого цитирует ТАСС.

“Это, конечно, не имеет ничего общего с реальным положением дел, это скорее признаки такого излишне экзальтированного эмоционального состояния”, — добавил представитель Кремля.

Добавим

Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия ранее заявил, что три версии покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира. По его словам, это “может быть российский след”.



В то же время в прокуратуре версии преступления не стали раскрывать, ведь следственные действия еще продолжаются.

Контекст

Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.



В Национальной полиции информацию подтвердили.



Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.

По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.



Из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация — покушение на убийство двух и более лиц.