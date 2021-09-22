Венецианка предоставит заключение по законопроекту об олигархах в декабре

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) предоставит свое заключение по украинскому законопроекту № 5599 "об олигархах" 15-16 декабря. Информацию об этом УНН подтвердил представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, который также является членом комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Детали

На вопрос о том, может ли он подтвердить, что Венецианская комиссия предоставит свое заключение в указанные даты, Вениславский ответил: "Да".

Ранее сегодня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Венецианская комиссия подготовит свое заключение для принятия на своем 129-м пленарном заседании, которое состоится с 15 по 16 декабря 2021 года.

Что было ранее

В Венецианской комиссии 15 сентября подтвердили, что получили письмо, что председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прислал с просьбой провести юридическую экспертизу Венецианской комиссии относительно проекта закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес" в общественной жизни (олигархи)".

Добавим

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации.

Позже стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию. 10 сентября Разумков сообщил, что законопроект был отправлен туда на юридическую экспертизу.

На мнению представителя Президента в Конституционном Суде Украины Федора Вениславского, экспертные выводы Венецианской комиссии носят рекомендательный характер, а значит, не станут помехой принятию законопроекта "об олигархах".