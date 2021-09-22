У Добкина больше шансов стать мэром Харькова – политический эксперт

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Харьковчане больше одобряют Михаила Добкина, чем Игоря Терехова. Об этом в своем Facebook написала политический эксперт Светлана Кушнир, передает УНН.

Цитата

“Обращаю ваше внимание на то, что в Харькове полным ходом идет регистрация кандидатов на должность городского головы. Сами выборы, уже очевидно, пройдут в два тура в октябре — ноябре 2021 года. Главных оппонентов два: Михаил Добкин (мэр города Харькова в 2006-2010 гг.) и Игорь Терехов (и.о. городского головы, секретарь Харьковского горсовета 2020-2021 гг.). Неожиданностей пока нет. Хотя очень хотели изыскать причину и не регистрировать Михаила Добкина, даже под это поменяли состав ТИК на более лояльный к нынешнему руководству города, но не получилось”, — прокомментировала она.

Детали

Политэксперт отмечает, что Добкин идет, как “самовыдвиженец”, и что это самый правильный вариант на данный момент.

“Сейчас любая партийная принадлежность может сыграть для него в минус, ослабляя лидерскую позицию в избирательной гонке. Да, как ни старались к Марковичу приклеить ярлыки и скандалы, как ни вливали денег в информвбросы, а все попытки ушли в „молоко“. По ходу у Добкина сейчас моральный настрой на победу в разы выше, как и уровень одобрения горожанами, чем у Игоря Терехова”, — пояснила Кушнир.

Она добавляет, что Терехов должен был уйти в отпуск, чтобы исключить использование админресурса в “предвыборной гонке”.

“По сути весь админресурс сосредоточен в руках Терехова, и именно его может использовать и противопоставить в соперничестве Игорь против Михаила. Но, пользуясь правовой казуистикой, ведь Игорь Терехов еще и секретарь Харьковского горсовета, а должность эта — выборная, Игорь Александрович ни в какой отпуск не собирается. Да и я слабо верю, что члены ТИК будут строго с секундомером отслеживать его рабочий график и потом выносить решения относительно агитации кандидата за себя любимого на рабочем месте, а не после трудового дня, как того требует закон и мораль”, — написала политэксперт.

По ее словам, из-за кампании Терехова страдают бюджетные организации Харькова.

“Пример совсем свежий про мораль и реальное управление. В городских больницах Харькова не хватает не только лекарств, врачей и нормальных условий, но и банальных... носилок (!!!). „Нет средств!“, — сказали медикам, трудитесь и не смейте даже пикнуть супротив светлейшего Игоря Александровича. Но на пиар-проекты у Терехова есть и время, и деньги. А в эти дни в Харькове количество заболевших в сутки коронавирусом перевалило за две тысячи, а госпитализации выросли на 50%. Но важнее не жизни горожан, а как бы рейтинг подтянуть, как еще больше избирателям понравиться. Будет бегемотники открывать, ленточки резать, толкать пламенные речи о любви к харьковчанам, пока последние в каретах „скорой помощи“ будут ждать (!), когда появятся свободные каталки, чтобы попасть на операционный стол или в палату интенсивной терапии. Могут и не дождаться. Но рейтинги ж важнее, драться будет за победу любой ценой”, — отметила Кушнир.

В контексте

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Последний раз его видели на публике в августе.

Вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Игорь Терехов временно занял кресло мэра. По одной из версий, подпись подделана и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

Нового мэра Харькова жители города будут избирать в октябре. Политологи прогнозируют победителя выборов во втором туре, где вероятно встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.