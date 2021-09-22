Зеленский сократит пребывания в Нью-Йорке из-за покушения на Шефира - Кулеба

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сократит свое пребывание в Нью-Йорке из-за покушения на своего помощника Сергея Шефира. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

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"Президент сократит свое пребывание в Нью-Йорке, и мы вернемся в Украину раньше, чем это планировалось", - заявил министр.

На уточняющий вопрос о том, какие встречи пришлось отменить, если таковые были, дипломат ответил: "пришлось, но отменили и отменили, жизнь, бывает".

Контекст

Ранее сегодня стало известно, что в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.



В Национальной полиции информацию подтвердили - 22 сентября, около 10:00 утра, недалеко от села Лесники под Киевом была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель.

Полиция Киевской области проводит спецоперацию по розыску нападавших на помощника Президента Украины Сергея Шефира.



По данным УНН, первый помощник Президента Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.



Открыто уголовное производство.