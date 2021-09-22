Уровень поддержки Украины от США должен достичь 1 млрд долларов - Кулеба

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Уровень финансовой поддержки Украины от США должен достичь 1 млрд долларов в ближайшие годы. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн общения с журналистами, передает корреспондент.

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"Моя позиция очень простая, я уже начал говорить об этом и с конгрессом США, и с администрацией. Я считаю, что уровень финансовой поддержки Соединенными Штатами Америки Украины должен достичь отметки в 1 млрд долларов. И это должно произойти в ближайшие годы ", - сказал Кулеба.

Детали

Для этого по словам министра есть все политические и оборонные предпосылки.

Есть много сил в Конгрессе, которые уже поддерживают эту инициативу, мы будем над этим работать. Это не произойдет сейчас, но это должно произойти в ближайшие годы, и мы над этим будем активно работать. Значительная часть этой суммы должна идти на сектор безопасности", - добавил он.

Добавим

Как стало известно на прошлой неделе, в оборонном бюджете США предлагают увеличить размер помощи Украине в 300 млн долларов.