Зеленский заявил, что не будет срывать встречу с Джонсоном из-за покушения на Шефира

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не имеет права срывать встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном из-за покушения на своего помощника Сергея Шефира. Об этом он заявил в комментарии телеканалу "Дом", передает УНН.

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"Я президент и должен представлять государство. Срывать встречу с премьер-министром (Великобритании, - ред.) Джонсоном, которая очень важна, я считаю, я не имею права. Я их проведу и обязательно буду представлять Украину на Генассамблее ООН. Сразу после этого поеду домой и займусь этим процессом (покушением на помощника Президента Сергея Шефира - ред.) более подробно", - заявил Зеленский.

Детали

Зеленский объяснил, что Сергей Шефир является его близким другом, но сегодня он в первую очередь является Президентом Украины.

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В то же время, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский сократит свое пребывание в Нью-Йорке из-за покушения на своего помощника Сергея Шефира.

Контекст

Сегодня днем в Киевской области совершено покушение на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.

Его авто обстреляли. Пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы жизни нет. Нападавших разыскивают.

Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, к расследованию покушения на первого помощника Президента Украины Сергея Шефира находится на контроле, к расследованию подключены лучшие специалисты.



При этом, Зеленский не уверен в том, что исполнителей покушения на убийство Сергея Шефира найдут.