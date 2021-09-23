Зеленский: если ООН не отреагирует на выборы в Госдуму в ОРДЛО, то оживлять ее уже поздно

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на проведение выборов в Госдуму РФ на территории ОРДЛО и раздачу российских паспортов жителям оккупированных районов. Об этом он заявил во время во время выступления на ГА ООН, передает УНН.

Цитата

"ООН это не дебаты. Это возможность задать прямые вопросы. Например, выдача сотням тысячам украинский на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства. Что это, как не доказательство международного преступления? Что это, как не доказательство безнаказанности и пренебрежения к международному праву? »- заявил Зеленский.

Детали

В частности, президент напомнил, что Россия что Россия сама об этом постоянно заявляет и заставляет наших граждан Украины принимать участие в выборах в российский парламент.

"Если ООН на это не отреагирует действенно, то что это, как не доказательство, что оживлять ООН поздно. Но я верю, что не поздно и ООН поддержать тех, кто хочет изменить мир к лучшему ", - добавил он.

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Дополнение

В понедельник вечером в Офисе президента сообщили , что Зеленский прибыл в США для выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

В частности, Зеленский в Нью-Йорке уже успел дать интервью, в котором заявил, что Украина ищет решение по Донбассу и Крыму на всех площадках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал , что во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский имеет целью консолидировать еще больше поддержку мира для нашего государства. По словам Кулебы, в Нью-Йорке Президент встретится и с Генеральным секретарем ООН, и с Генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.