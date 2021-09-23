Зеленский встретился с премьером Великобритании Джонсоном: что обсудили

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которой стороны подвели итоги Соглашения о свободной торговле на данный момент, а также обсудили усиление взаимодействия в различных сферах. Об этом Зеленский написал в своем Twitter, сообщает УНН.

Цитата:

"Обсудили усиление взаимодействия Украины и Великобритании в сферах торговли, обороны, финансов, энергетики. Подвели первые итоги Соглашения о свободной торговле - рост товарооборота на 70%", - написал Президент.

Детали

Зеленский и Джонсон обменялись мнениями о ситуации в сфере безопасности на востоке и вокруг Украины, в частности в Черноморско-Азовском регионе. Глава государства поблагодарил за неизменную поддержку со стороны Великобритании территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе. Президент также поблагодарил Джонсона за поддержку "Крымской платформы".

Особое внимание во время встречи было уделено дальнейшему взаимодействию с Великобританией по развитию оборонных возможностей Украины и укреплению украинского флота. Глава государства передал премьеру Великобритании список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в Российской Федерации.

Стороны обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2". Президент Украины подчеркнул, что этот проект является геополитической оружием России.

Собеседники также обсудили дальнейшие меры политического диалога на высшем уровне, включая проведение инаугурационного заседания Диалога стратегического партнерства.

Глава государства проинформировал Бориса Джонсона о намерении принять участие в сегменте высокого уровня 26-й Конференции стран - участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября.

Добавим

Великобритания приняла участие в учредительном саммите "Крымской платформы", который состоялся 23 августа в Киеве. На мероприятие приехал министр обороны страны Бен Уоллес.

Что касается торговли, то ЗСТ между Украиной и Великобританией, которая решила выйти из ЕС, начала действовать 1 января 2021 года.



Дополнение

Отметим, что встреча Зеленского и Джонсона была на грани срыва из-за покушения в Украине на помощника президента Сергея Шефира. Украинский гарант в видеообращении заявил, что после выступления на ГА ООН сразу же отправляется в столицу.

Но позже подчеркнул, что не имеет права срывать встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.