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Украине через COVAX доставили несколько ультрахолодовых морозильников для вакцины Pfizer

Украине через COVAX доставили несколько ультрахолодовых морозильников для вакцины Pfizer

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Украина получила ультрахолодовые морозильники для вакцин от COVID-19, в частности, производства Pfizer/BioNTech, в рамках COVAX. В Минздраве сообщили, что они дополнительные, пишет УНН.

Цитата:

"На этой неделе в рамках инициативы COVAX Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 3 морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 при ультранизких температурах. Морозильные камеры с диапазоном температур от -40°C до -86°C производства Vestfrost, Дания, будут установлены на складе ГП "Укрмедпостач" Министерства здравоохранения Украины", - указали в Минздраве.

Детали

В министерстве отметили, что "закупка дополнительных ультрахолодових морозильников позволяет увеличить мощности Украины по хранению на национальном уровне вакцины Pfizer, которая требует сверхнизких температурных условий от -60°C до -80°C".

"Ближайшие месяцы мы ожидаем еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, следовательно, нуждаемся в большем количестве оборудования для логистических цепей", - сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

В Минздраве отметили, что хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных от COVAX, с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

У слову

В начале июля стало известно, что в Украине были изменены жесткие требования к хранению вакцины от Pfizer. Требования к температурному режиму были существенно ослаблены и теперь не соответствуют официально заявленным производителем, указывали обозреватели.

И только 15 июня в Минздраве сообщили, что в Украине изменили требования к хранению вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

В Украине вакциной Pfizer прививки начали делать 18 апреля.

Напомним

15 июля стало известно, что в Харьковской области из-за нарушения при транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer было испорчено около 10 тыс. доз вакцин.

Отмечалось, что при получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9 360 доз).

Добавим

В Минздраве отметили, что Украина продолжит получать вакцины от COVID-19 в рамках COVAX, беспрецедентной инициативы глобальной солидарности для обеспечения равного доступа к вакцинам от COVID-19 для всех стран.

"На сегодня, 4 325 910 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) были доставлены в Украину в рамках COVAX", - отметили в Минздраве.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Минздрав, вакцина, Коронавирус
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