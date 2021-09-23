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Рада возьмется за законопроект об олигархах в 12:30: будут работать "до победного конца"

Рада возьмется за законопроект об олигархах в 12:30: будут работать "до победного конца"

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Верховная Рада Украины соберется после перерыва в 12:30 для рассмотрения законопроекта № 5599 о деолихаргизации. Народные депутаты проголосовали за рассмотрение проекта закона, пока его не рассмотрят. Соответствующее решение поддержали 288 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Уважаемые коллеги, учитывая то, что мы сейчас находимся в дискуссии, и лидеры фракции "Слуга народа" обратились ко мне, что нужно собрать фракцию снизу, обсудить вопрос, я как председательствующий, беру еще 8 минут перерыва, мы встречаемся в зале в 12:30. Я думаю, что мы перейдем к рассмотрению закона № 5599", - заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Рада в четверг будет заседать до завершения рассмотрения во втором чтении законопроекта об олигархах. "Парламент будет работать длительное время", - сказал Стефанчук после голосования за такое предложение.

К слову, Рада сразу после открытия сегодняшнего заседания пошла на 30-минутный перерыв, который затянулся более чем на полтора часа.

Добавим

Между тем, на данный момент под зданием Верховной Рады с утра проходит сразу три акции. Правительственный квартал усиленно охраняют полицейские и Нацгвардия.

Как сообщала УНН заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, 23 сентября будет выглядеть, как "спецоперация", поскольку в день голосования за законопроект ожидается три крупных митинга - от "ФОПов", евробляхеров и профсоюзов.

Она отметила, что "слуги народа" ожидают, что сегодня законопроект примут.

Источник: УНН
Теги: ВР, олигархи, законопроект
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