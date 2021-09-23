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Обращений о предоставлении Шефиру государственной охраны не поступало - УГО

Обращений о предоставлении Шефиру государственной охраны не поступало - УГО

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Первый помощник Президента Сергей Шефир не входит в перечень лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Обращений о предоставлении государственной охраны не поступало. Об этом журналисту УНН сообщили в УГО.

Цитата:

На вопрос, обращался ли Шефир с просьбой предоставить ему государственную охрану, в УГО ответили: "Нет, не обращался. Он не входит в перечень лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана".

Детали

В УГО рассказали, что ему может представиться государственная охрана, если будет соответствующее обращение. Сначала нужно обратиться в Офис Президента, где должны ходатайствовать перед Президентом, и затем по его решению предоставляется охрана.

В ведомстве уточнили, что после инцидента с покушением на Шефира никаких обращений о предоставлении ему охраны не было.

Контекст

22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.

В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нет. Нападавших разыскивают. Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.

Из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация - покушение на убийство двух и более лиц.

Источник: УНН
Теги: охрана, покушение, Офис президента Украины
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